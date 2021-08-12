Пермь, 12 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Пермском крае, по данным Росстата, за первое полугодие 2021 года умерли 18 799 человек, за тот же период 2020 года — 17 510. Показатель смертности вырос на 7,4%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Смерть

В пределах ПФО показатель роста уровня смертности в Прикамье является самым низким. Среди субъектов Приволжского федерального округа в среднем увеличение составило 14,8% к уровню января — июня 2020 года.

Кроме Пермского края в число регионов с наименьшим ростом смертности входят Пензенская область (9,1%) и Татария (9,2%). Самые высокие показатели в ПФО отмечены в Кировской области (27%), Саратовской области (20,2%) и Нижегородской области (19,5%).

Относительно допандемийного 2019 года рост числа умерших в Пермском крае составил 8,4% и является одним из самых низких показателей в России (79-е место из 85 регионов страны).