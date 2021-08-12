Тбилиси, 12 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Отношение патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго или других священнослужителей к вакцинации от COVID-19 не должно влиять на мнение остальных жителей Грузии. Об этом говорится в открытом письме главы ГПЦ, обнародованном 11 августа на сайте патриархии.

Patriarchate.ge Илия II

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Илия Второй прокомментировал сообщения, которые распространяются в соцсетях, что он якобы записался на прививку в пятницу 13 августа.

«Привьётся ли патриарх, это не может быть определяющим для других. Положительное или отрицательное отношение того или иного духовного лица к вакцинации не может быть примером, поскольку — это часть медицинской сферы, требующая индивидуального подхода и выходит за пределы нашей компетенции», — говорится в письме.

Патриарх также выступил за то, чтобы вакцинация была добровольно, а в адрес тех, кто отказывается от прививки, не должно быть упрёков и оскорблений.

Стоит отметить, что ранее в ГПЦ отказались призывать жителей Грузии вакцинироваться от COVID-19.