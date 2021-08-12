Белфаст, Великобритания, 12 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» во второй раз в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Qm5.cc Суперкубок УЕФА

Футболисты английского клуба в серии пенальти одержали победу над испанским «Вильярреалом». Встреча прошла в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк».

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1. На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. «Вильярреал» смог отыграться на 73-й минуте благодаря голу нападающего Жерара Морено.

На 119-й минуте главный тренер «Челси» Томас Тухель поменял вратаря: вместо Эдуара Менди на поле вышел Кепа Аррисабалага. В серии пенальти испанский вратарь отбил два удара и принёс своей команде победу. Вратарь «Вильярреала» Серхио Асенхо отразил один 11-метровый.

Серия завершилась со счётом 6:5 в пользу лондонского клуба, который провёл пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз выиграл этот трофей. В первый раз это произошло в 1998 году, когда «Челси» победил мадридский «Реал» (1:0).

«Вильярреал» претендовал на Суперкубок УЕФА впервые. В сезоне 2020/21 испанский клуб стал победителем Лиги Европы, в «Челси» выиграл Лигу чемпионов.

Отметим, что матч за Суперкубок УЕФА обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.