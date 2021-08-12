Вашингтон, 12 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» будет иметь дорогостоящие последствия для безопасности и энергетики стран Европы, пишет в своей статье для National Interest адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета Юлия-Сабина Джоджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

По её словам, Германия, скорее всего, обеспечит себе более низкие цены на газ, при этом расплачиваться за это придется другим странам ЕС, в основном восточноевропейским.

«Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными», — написала она.

Для Украины, подчеркнула профессор, введение в эксплуатацию газопровода будет означать рост цен на газ, поэтому «ситуация будет становиться все опаснее».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

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