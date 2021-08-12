Вашингтон, 12 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются 12 августа в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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«Проблема все ещё наблюдается… Я все еще не могу войти в свою аккаунт», — написал один из пользователей.

«Мой Instagram не работает после обновления. Я все ещё не могу получать никаких сообщений», — пожаловался @sampath_gokul.

По данным сервиса, 56% пользователей не могут открыть новостную ленту, 31% испытывают проблемы с входом в соцсеть, ещё 13% жалуются на полное отключение социальной сети.

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Добавим, что, согласно информации сервиса, сбои в работе соцсети Instagram наблюдались в августе уже трижды — 3, 5 и 8 августа.