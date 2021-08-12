Красноярск, 12 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 458 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 96 586. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из 458 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 96 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 55 (1,2%), в Канске — 44 (1,5%), в Ачинске — 25 (0,4), в Шарыпово — 16 (0,9%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Шарыповском — 20 (3,4%), Ужурском — 19 (1,6%) и ТДНМР (г. Дудинка) — 19 (2,1%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3206 (-38) человек, сняты с наблюдения — 3436 (-73). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 40 437 (-230) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, прилетающих в Норильск и Дудинку обязали сдавать ПЦР-тест и соблюдать карантин до получения результата.