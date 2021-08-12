Озёрск, Челябинская область, 12 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области директора одной из фирм будут судить за присвоение 283 тыс. рублей, полученных ранее от клиентов. Об этом сообщает областной главк МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, 47-летний гражданин заключал договоры на строительство частных объектов и брал предоплату за свои услуги. Но условия договоров не выполнял, а деньги присваивал.

Причинённый им ущерб уже частично возмещён. Суда он ждёт под подписки о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии. Следствие по делу уже закончено.