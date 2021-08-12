Башкирия, 20 августа, 2007, 16:08 — ИА Регнум. В Уфе (Башкирия) с начала 2007 года по фактам невыплаты заработной платы наложены штрафы на 65 руководителей, а 6 руководителей - дисквалифицированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель прокурора башкирской столицы Маргарита Воронина.

К дисциплинарной ответственности привлечено 60 должностных лиц, предостережены о недопустимости нарушений сроков оплаты труда 75 лиц; в суды прокурорами направлено 3675 исков о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 33 миллионов рублей. В настоящий момент 26 миллионов задолженности по заработной плате погашено.