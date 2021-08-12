Кызыл, 12 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 августа 2021 года, с 1 января от COVID-19 умерло 96 человек.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

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За последние сутки методом лабораторного тестирования выявлено 120 (-2) новых случая SARS-CoV-2, а всего с 1 января зарегистрировано 8377 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 1043 больных, в тяжелом состоянии находится 220 человек, в средней степени тяжести — 825.

Госпитализировано за сутки — 88, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 77. К аппарату ИВЛ подключено 27 больных, в том числе к инвазивному — 4, к неинвазивному — 23.

С пневмониями амбулаторное лечение проходят 56, стационарное — 783 человек, в том числе 10 детей, от 65 и старше — 165. Свободный коечный фонд составляет 42,5%.

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