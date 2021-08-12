Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии на предстоящих парламентских выборах проголосуют «минимум более половины избирателей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель ЦИК Чувашской Республики Александр Цветков.

Руководитель ведомства констатировал, что по мере приближения дней голосования активность избирателей будет расти.

«С учётом того, что выборы федеральные, у нас на федеральных выборах никогда не было явки менее 50%. Поэтому думаем, что как минимум более половины избирателей придут на избирательные участки. Возможно, даже будет и больше», — полагает Александр Цветков.

Он так же обращает внимание на то, что на явке может сказаться пандемия коронавируса.

Напомним, в сентябре 2021 года в Чувашии будут выбирать депутатов Госдумы, Госсовета и двух вновь сформированных муниципальных округов. Также в ряде муниципальных образований состоятся довыборы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 году на выборах главы Чувашии явка составила 55,47%, в том же году на голосовании по поправкам к Конституции в июле выбор сделали 64,11% избирателей республики. На выборах главы Чувашии в 2015 году проголосовало 58,65% избирателей.

Явка в Чувашии на выборах в Госдуму и Госсовет республики в 2016 году составила 61,8%. В 2011 году, когда в регионе впервые были совмещены выборы депутатов Госдумы и Госсовета, явка составила 61,5% (в РФ — 60,2%, в ПФО — 64,36%). На выборах в Госдуму в 2007 году проголосовали 70,6% избирателей Чувашии, на выборах в Госсовет Чувашии в 2006 году — 43,73%, в 2002 году — 38%.

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