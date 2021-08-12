Москва, 12 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Почему стоит проходить техосмотр автомобиля и для чего нужна диагностическая карта, рассказал автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью радио Sputnik.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

Согласно новому закону, с 22 августа текущего года для покупки полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять действующую диагностическую карту с результатами техосмотра автомобиля. Однако, по словам Радько, проходить техосмотр необходимо, поскольку от технического состояния автомобиля зависят жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

«Правила дорожного движения запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то, что наказания за это нет», — добавил адвокат.

Он отметил, что наказание за подобное нарушение могут принять в скором времени. Ожидается, что с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, в которых прописано, что управление автомобилем без действующей диагностической карты будет наказываться штрафом. Фиксировать нарушение будут дорожные камеры.

Кроме того, при отсутствии диагностической карты в случае ДТП страховщики могут выдвинуть регрессное требование к виновнику аварии.

«Есть норма в законе об ОСАГО, которая позволяет страховщику применить регресс к виновнику ДТП, если на момент аварии у него не было действующей диагностической карты», — сообщил Радько.

Он добавил, что при этом должно быть установлено, что авария произошла по причине технической неисправности транспортного средства. Хотя установить это будет трудно из-за повреждений, которые получает автомобиль во время ДТП, отметил адвокат.

Ранее эксперт рассказал, почему в России нельзя отменять обязательный техосмотр. По его словам, добровольной характер техосмотра не способен «обеспечить конституционные права граждан чувствовать себя в безопасности».

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