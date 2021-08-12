Оренбург, 12 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области подходит к финалу регистрация кандидатов в депутаты Госдумы. По данным на 1 августа, в выборах будут участвовать представители 26 политических партий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выборы

Стоит отметить, в 2016 году (на предыдущих выборах депутатов Госдумы) в среднем от партии участвовали 353 кандидата, в 2021 году каждая партия выдвинула уже около 420 кандидатов.

«Все больше кандидатов стали входить в политическую жизнь через партии. Они служат «зонтиком» в плане юридического сопровождения и поддержки в предвыборной кампании», — считает председатель Общественного штаба Оренбургской области по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2021 году Валентин Сушко.

На мандаты в Госдуму от Оренбуржья претендуют восемь партий, в трех избирательных округах зарегистрировано 22 кандидата. Из семи самовыдвиженцев по одномандатным округам собрали подписи и были зарегистрированы двое.

На мандаты в Заксобрании региона претендуют 540 кандидатов, зарегистрировано 486 выдвиженцев. Отказано в регистрации 46 претендентам. В 2016 году отказ получил 71 выдвиженец. «Мы подходили с позиции добросовестности кандидатов, презумпции их честности, давая возможность устранить ошибки», — сказал заместитель председателя облизбиркома Игорь Вакушкин.