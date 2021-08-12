Москва, 12 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Государственная дума России может принять в октябре законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества. Об этом сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

С такой проблемой жители России могли столкнуться, меняя один пенсионный фонд на другой. Сейчас законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, который был удержан в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным.

Сегодня, уточнили авторы документа, восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке. При этом в отдельных случаях происходят отказы.

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«Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах», — обратил внимание глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, по достижении установленного законом возраста уволиться и выйти на пенсию намеревается только около трети жителей России, свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

Только 30% жителей РФ собираются уйти на отдых по достижении ими пенсионного возраста.19% опрошенных намерены завершить трудовую деятельность до достижения пенсионного возраста. В то же время 6% респондентов собираются работать до возраста 70−75 лет и еще 42% — пока им это будет позволять здоровье.

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