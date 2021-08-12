Сеул, 12 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1987 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно опубликованным данным, 1947 случаев заражения локальные, ещё 40 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 218 192.

Известно, что число инфицированных растёт, несмотря на жёсткие меры социального дистанцирования. Среди основных причин роста показателя органы здравоохранения отмечают поездки по стране в сезон отпусков и быстрое распространение высокозаразных штаммов вируса.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на три — до 2138 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,98%.

11 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1029 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 190 535.