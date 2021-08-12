Киев, , 08:17 — REGNUM С критикой в адрес властей Украины за их неадекватную реакцию на послания со стороны президента России Владимира Путина по поводу их политического круса выступил депутат украинской Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. Он написал об этом 12 августа на своей странице в соцсети Facebook.

Ренат Кузьмин Facebook.com renat.r.kuzmin

Как считает украинский депутат, власти страны упорным образом игнорируют предупреждения российского лидера о неправильности их нынешней политической линии.

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. «Северный поток — 2». Аналогично», — отметил Кузьмин.

Также он добавил, что в числе таких посланий главы Российского государства также, по его мнению, присутствуют повышение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статья президента России об историческом единстве русского и украинского народа, и его реакция на преследование лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию… Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?», — также указал депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тем жителям Донбасса, которые считают себя русскими, лучше уезжать в Россию.