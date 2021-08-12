Иркутск, 12 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 12 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4152 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 90 609 человек (+404 за минувшие сутки).

Госпитализированы 3785 (78 за минувшие сутки).Выздоровели 76 856 пациента (+232 за минувшие сутки). Ещё 401 пациент (+2 за минувшие сутки) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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