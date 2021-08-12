Самара, 12 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Новый региональный стандарт расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированного по муниципальным образованиям, утвердили в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона. Региональные стандарты устанавливаются для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее в регионе действовал стандарт, который был утвержден в феврале текущего года. В результате изменения с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги областной департамент ценового и тарифного регулирования пересчитал региональный стандарт.

Сообщается, что сейчас в регионе получателями субсидии на оплату жилья являются порядка 36 тысяч семей, а объем средств, которые предусмотрены на эти цели в региональном бюджете составляют свыше одного миллиарда рублей.

«В соответствии с утвержденным правительством региона стандартом, его величина для жителей городского округа Самара (для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт) составит 2 737 рублей (для семьи из трех человек), 3010 рублей для семьи из двух человек и 4016 рублей — для одиноко проживающих граждан. Для жителей Тольятти аналогичные нормативы будут составлять 2 310, 2 564 и 3 506 рублей соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.