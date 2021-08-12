Копейск, Челябинская область, 12 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Челябинской области сожгли партию наркотиков весом более 1,4 кг. Об этом сообщает южноуральский главк МВД.

Полиция

Операцию провели сотрудники полиции города Копейска. В огонь улетели нарковещества по 37 уголовным делам, по которым суды уже вынесли приговоры.

Уничтожение было произведено в присутствии членов компетентной комиссии. В неё, как правило, входят полицейский, представители администрации города, органов здравоохранения и т.д.