В Еврейской АО паводком затопило 75 дворов и размыло дорогу
Биробиджан, 12 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В ЕАО усугубляется паводковая ситуация. Вода зашла на 75 приусадебных участков, подтоплены один дом и восемь отрезков дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Дом затоплен в селе Пашково Облученского района Еврейской автономии. В Ленинском районе ЕАО опасно обвалилась часть дороги, размытая рекой Амур. Всего в регионе залиты паводковыми водами 7317 километров автодорог.
Также ведутся работы по отсыпке дамб. В устранении последствий паводка задействованы 634 человека и 94 единицы техники. На случай эвакуации населения подготовлены девять пунктов временного размещения людей.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО прогнозировали подтопление территорий региона 7−13 августа. При неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек.