Биробиджан, 12 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В ЕАО усугубляется паводковая ситуация. Вода зашла на 75 приусадебных участков, подтоплены один дом и восемь отрезков дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Дом затоплен в селе Пашково Облученского района Еврейской автономии. В Ленинском районе ЕАО опасно обвалилась часть дороги, размытая рекой Амур. Всего в регионе залиты паводковыми водами 7317 километров автодорог.

«В круглосуточном режиме спасатели МЧС России информируют население, разъясняют текущую паводковую обстановку и прогноз развития ситуации при повышении уровня воды, доставляют в населенные пункты продукты питания, оказывают адресную помощь жителям, помогают поднять имущество и мебель, эвакуируют жителей и проводят мониторинг гидрологической обстановки», — отметил глава управления МЧС региона Роман Бойко.

Также ведутся работы по отсыпке дамб. В устранении последствий паводка задействованы 634 человека и 94 единицы техники. На случай эвакуации населения подготовлены девять пунктов временного размещения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО прогнозировали подтопление территорий региона 7−13 августа. При неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек.