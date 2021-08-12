Владивосток, 12 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Из Приморья за шесть месяцев экспортировали продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму более 1 млрд долларов — 63% от показателя нацпроекта. Основной объём приходится на рыбу и сою, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Соя

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Экологически чистую приморскую сою с высоким содержанием белка закупали Китай, Корея, Тайвань и Япония.

За полгода экспортировано более 517 тыс. тонн сои на сумму 176,4 млн долларов. Это в 4,4 раза больше уровня 2020 года.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире из-за коронавируса, приморские рыбаки внесли основной вклад в экспорт продукции АПК.

Во Вьетнам, Индию, Индонезию, Китай, Корею, Таиланд и Японию экспортировано рыбы и морепродуктов 392,5 тыс. тонн на 774 млн долларов.

В этом году по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции АПК из Приморья должен составить 1,6 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в Свободненском районе паводок уничтожил почти 900 га посевов сои и пшеницы.