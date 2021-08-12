Копейск, Челябинская область, 12 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкоголя и табака. Об этом сообщает региональный главк МВД.

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В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили нелегального товара на почти 1 млн рублей. Их нашли в одной из торговых точек в Копейска и на складе в Челябинске. По подозрению задержали мужчину 1987 года рождения.

Теперь ему грозит до шести лет колонии. Пока гражданина отпустили под обязательство о явке.