Новосибирск, 12 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. ВНовосибирской областивиюле2021 года посравнениюсиюнем наблюдалось повышение потребительских цен навсе виды моторного топлива. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Бензин

«При этом более всего подорожало газовое топливо — на 8,4%. Автомобильный бензин прибавил в цене: АИ-98 — 3,3%, АИ-95 — 0,6%, АИ-92 — 0,5%, дизельное топливо — 1,1%», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, чтосамые высокие цены на газовое моторноетопливо, автомобильный бензинмарок АИ-92 иАИ-95 былизафиксированы в Туве, бензинмарки АИ-98- в Красноярском крае, дизельное топливо- в Иркутской области.