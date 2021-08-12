Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Теплоход «Павел Леонов» готовится к рейсу на Сахалин — судно по Неве пришло из Шлиссельбурга в Санкт-Петербург. И через несколько дней по Северному морскому пути отправится в порт Корсаково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ольга Ларина ИА REGNUM Теплоход

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Новое судно будет курсировать по маршруту Корсаков — Кунашир — Шикотан — Итуруп с октября. Теплоход вмещает более 100 пассажиров, до 24 контейнеров и шесть легковых автомобилей. Цена билета в каюте обычной категории — 3255 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония закладки пассажирского судна проекта А45−90.2 «Виктор Астафьев» состоялась 30 июля в Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе.