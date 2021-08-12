Село Чурапча, Якутия, 12 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Чиновники Чурапчинского района Якутии уехали в столицу республики на свадьбу, когда в муниципалитете горел лес. На празднике были заместитель главы, начальник КЧС, руководитель финансового управления, замглавы по строительству и некоторые специалисты, сообщает 12 августа «Якутия.Инфо».

38.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром

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О том, что когда лес только разгорался, чиновники покинули село Чурапча, журналистам рассказали местные жители, предоставив фото со свадьбы. Если бы сотрудники администрации остались в селе, пожар в Чурапчинском районе можно было бы быстро потушить, уверен якутянин.

В соцсетях распространяется видео этого пожара, когда он уже стал верховым. Кадры действительно жуткие.

Как сообщало ИА REGNUM, на тушении возгорания в Чурапчинском районе Якутии погиб доброволец. Тракториста, боровшегося с огнём, настиг лесной пожар.