Амурская область, 12 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), выступив 12 августа на церемонии закладки памятного камня в Верхнезейске.

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«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», — сказал глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, в 2024 году, после завершения строительства на этом участке, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Благодаря им Россия сможет нарастить объём транзитных перевозок и расширит выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году для военнослужащих, участвующих в работах по модернизации Байкало-Амурской магистрали будут созданы шесть блочно-модульных городков.