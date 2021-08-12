Чебоксары, 12 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Чувашии предприятия смогут получить государственную поддержку на первый взнос при приобретении оборудования в лизинг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания регионального правительства.

Cap.ru Заседание правительства Чувашии

Речь идёт о бюджетной поддержке промышленных предприятий при внесении первого взноса (аванса) в случае заключения договора лизинга оборудования. Они могут получить до 10 млн рублей субсидии.

На данные цели предусмотрено 17,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета Чувашии получит 12,3 млн рублей, добавив из региональной казны 5 млн рублей.

Согласно условиям предоставления субсидии, он не может превышать половину суммы первого взноса. На государственную поддержку могут претендовать предприятия, которые заключают договор лизинга с российскими организациями, при этом оборудование должно быть новым.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил синхронизировать данный вид поддержки с другими программами по развитию предпринимательства или сельского хозяйства, так как промышленные предприятия присутствуют во всех отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге России заявляли, что 25 регионов получат субсидии на программы развития промышленности — в частности, на возмещение части затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной инфраструктуре, выплату аванса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования.