Москва, 12 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Житель Южно-Сахалинска вместе со своей семьёй опоздал на посадку рейса из Москвы на 30 секунд. Представители «Аэрофлота» не пустили сахалинцев в автобус, который подвозит пассажиров к самолёту.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Самолет

Читайте также: Туристам, опоздавшим на рейс, не удалось отсудить деньги у агентства

Супруги с двумя детьми возвращались из Крыма в Южно-Сахалинск с пересадкой в Москве.

«Мы опоздали на 30 секунд. Нас отказались пускать. Сказали идти на кассу и решать этот вопрос. При этом они нашли время, чтобы снять наш багаж с самолёта, но не нашли время посадить мою семью», — рассказал в опубликованном видео в соцсетях мужчина.

Ему было предложено три варианта разрешения ситуации: купить билеты эконом-класса, на 6 сентября, купить оставшиеся три билета в бизнес-классе почти за 600 тыс. рублей и улететь в этот же день. Этот вариант не подошёл семье не только из-за большой суммы денег, но также из-за того, что их четверо. Третий вариант — купить билеты в бизнес-классе с пересадкой в Красноярске за мили. Что супруги и сделали. Правда, полёт состоится лишь 14 августа.

«Нас засадили в какую-то тюрьму на острове. Чтоб куда-то вылететь с Сахалина, нужно человеку 200 тыс. рублей», — сказал глава семьи, добавив, что опоздали на посадку из-за того, что ребёнок захотел в туалет.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы из Набережных Челнов, отправившиеся отдыхать в сентябре в Сочи, опоздали на обратный рейс, как они утверждают, по ошибке туроператора. Суд, в который они обратились за компенсацией, отклонил их претензии.