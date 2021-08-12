Тверская область, 1 октября, 2003, 14:52 — ИА Регнум. 1 октября начался осенний призыв в Вооруженные Силы России. Как сообщил газете "Комсомольская правда"-Тверь" военком области Витольд Завадский, из Тверского региона будет призвано порядка 2500 человек. Это примерно на сто человек меньше, чем в прошлом году. Тверских призывников ждет служба в Вооруженных Силах в центре России, на Северном флоте, северных границах страны, на Северном Кавказе (не на территории Чеченской республики). Осенний призыв продлится до 31 декабря.