Канберра, 12 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр распорядился о закрытии Канберры на семь дней. Об этом он объявил 12 августа на пресс-конференции.

Здание парламента Канберра, Австралия

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Город с населением 400 тыс. человек будет находиться на полном карантине в течение недели. Гражданам запрещено выходить из дома после 17:00.

Строгие меры столичные власти ввели после того, как в городе выявили первый с 2020 года случай заражения коронавирусом.

«Это самый серьезный риск для здоровья населения, с которым мы столкнулись на территории в этом году и, вероятно, за все время пандемии, а потому в регионе объявлен режим строгой изоляции с 17:00 четверга, 12 августа», — сказал Барр.

Напомним, Канберра оставалась единственным свободным от карантина австралийским городом. В пределах страны в настоящее время действуют строгие ограничения. Гражданам разрешено ходить на работу и учёбу, при условии, что она не может быть удалённой, а также выходить из дома в некоторых исключительных случаях.