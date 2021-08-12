Якутск, 12 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Управлять тушением лесных пожаров Якутии теперь будет глава МЧС России Евгений Зиничев. В республику он отправлен распоряжением президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Firecorps.org Лесной пожар

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По информации телеграм-канала PRаnya Якутия, самолёт с главой МЧС смог приземлиться в аэропорту Якутска не смотря на сильную задымлённость и низкую видимость. Ранее выражались опасения, что борт с Евгением Зиничевым может быть перенаправлен на запасной аэродром Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Якутска задержаны 14 вылетов. Причина — плохая видимость из-за сильной задымлённости от горящих в республике лесов.