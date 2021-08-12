Чебоксары, 12 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Чувашии регистрируют очередные факты крупного мошенничества. На этот раз ещё один житель после переписки с понравившейся девушкой перевёл ей крупную сумму, после чего она перестала выходить на связь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полицию обратился 52-летний чебоксарец. Он рассказал, что в январе 2021 года начал переписку в соцсетях с жительницей Москвы и у них завязались «настолько доверительные отношения», что он не раз одалживал ей деньги на решение различных бытовых вопросов — в результате всего переведено свыше 1,3 млн рублей.

Со слов пострадавшего, которого приводят правоохранители, девушка обещала приехать в Чебоксары и вернуть деньги, но затем перестала отвечать на звонки и письма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее задержали 32-летнюю жительницу Чувашии, которую подозревают в серии мошенничеств через сайт знакомств. Жертвами становились доверчивые мужчины, которые давали деньги то якобы на развитие бизнеса, то на лечение или аборт.

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