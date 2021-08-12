Новосибирск, 12 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 3по9 августа 2021 года на 19 копеек подорожали дизельное топливо (+0,4%) и бензин марки АИ-98 (+0,3%), АИ-95 - на 10 копеек (+0,2%), АИ-92 - на 7 копеек (+0,2%). Такие данные приводит Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Потребительские цены на бензин в Новосибирске продолжают расти уже на протяжении шести недель», — отмечает региональный орган статистики.

На городских автозаправках бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,00 до 45,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 - от 46,75 до48,75 руб., марки АИ-98- от 51,30 до 59, 00 руб., дизельное топливо- от 52,25 до53,55 руб. за 1 литр.

Новосибирскстат уточняет, чтона соответствующей неделе 2020 годатакже наблюдался ростцен набензин марок АИ-92 и АИ-98 на 0,1%. В то же время, цена на дизельное топливоснизилась на 0,1%.