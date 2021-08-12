Вашингтон, 12 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Риск возникновения выкидыша у беременных никак не связан с вакцинацией от COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 11 августа сообщении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США «ЦКПЗ провели новый анализ данных о безопасности вакцины для беременных на ранних стадиях и не нашли какого-либо увеличения риска выкидыша у порядка 2,5 тыс. женщин, которые получили мРНК-вакцину от коронавируса до 20-й недели беременности».

Как правило, риск возникновения выкидыша у беременных, в зависимости от разных факторов, находится в диапазоне от 11% до 16%. Исследования показали, что риск выкидыша у ожидающих ребёнка женщин из контрольной группы, привившихся препаратами Pfizer и Moderna, примерно равен 13%.

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Как сообщало ИА REGNUM, отказ от вакцинации против COVID-19, которая вскоре станет обязательной в Вооружённых силах США, будет возможен на основании религиозных убеждений.