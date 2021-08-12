Кемерово, 12 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 12 августа, за прошедшие сутки выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 192 случая.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«Кемерово — 31, Новокузнецк — 28, Междуреченск — 24, Прокопьевск — 15, Юрга — 12, Ленинск-Кузнецкий — десять, Юргинский МО — восемь, Белово — семь, Осинники — семь, Яшкинский МО — семь, Полысаево — шесть, Таштагольский МР — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Калтан — четыре, Краснобродский — четыре, Гурьевский МО — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Тайга — три, Беловский МР — три, Тисульский МО — два, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 191 пациент выздоровел, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 48 430 случаев заражения коронавирусом, 45 503 человека выздоровели, 1040 пациентов скончались.