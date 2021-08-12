Якутск, 12 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В аэропорту Якутска задержаны 14 вылетов. Причина — плохая видимость из-за сильной задымлённости от горящих в республике лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в оперативном штабе региона.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Читайте также: Дым лесных пожаров осложняет северный завоз в Якутии

Видимость в аэропорту Якутска составляет 700 метров, в аэропорту Мирного — 600 метров. Из-за сильной задымлённости время вылета десяти самолётов перенесла авиакомпания «Якутии». «Полярные авиалинии» задержали четыре рейса. В том числе, «Якутией» перенесены перелёты в Москву, Краснодар и Хабаровск. В городе Мирный в связи с задымлением задержан один рейс в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная задымлённость из-за лесных пожаров наблюдается сразу в нескольких районах Якутии. Дым также осложняет северный завоз в республике, судам трудно передвигаться из-за плохой видимости.