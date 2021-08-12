Улан-Удэ, 12 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Улан-Удэ на утро сегодня, 12 августа, уровень воды в реке Селенга составил 233 см. Рост за сутки — 6 см. Уровень воды в реке Уда — 143 см (-4 см за сутки). Об этом сообщает мэрия города.

Angie Река Селенга

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«До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге — не менее 230 см, критическая отметка — 330 см; на реке Уда — 230 см, критическая отметка — 400 см», — уточнили в городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ определены пункты сбора населения в случае паводковой ситуации.

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