Новосибирск, 12 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Новосибирск с утра сегодня, 12 августа, оказался в плотном тумане. По данным сервиса Gismeteo, в 7:00 (время местное) видимость в городе не превышала 200 метров, на 10:00 — уже 6 км, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Туман

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«12 августа в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, туман. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +17…+19 °C», — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

При этом, погодные условия не стали причиной задержки вылета рейсов из новосибирского аэропорта, сообщили редакции «Вести Новосибирк» в «Толмачёво».

В то же время, «АиФ-Новосибирск» пишет, что три самолёта не смогли приземлиться с первой попытки.

«Борт из Домодедово должен был сесть в 09:35, из аэропорта «Байкал» — в 09:45, из Читы — в 09:15. Посадку задержали на 10−15 минут, самолеты кружили над Новосибирском. Сейчас борты приземлились», — уточняет издание.