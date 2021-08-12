Чебоксары, , 06:48 — REGNUM В Чувашии можно расширить количество лиц, которые на выборах получат доступ к видеотрансляциям с избирательных участков, за счёт увеличение корпуса общественных наблюдателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель республиканской Центральной избирательной комиссии Александр Цветков.

Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о расширении перечня лиц, которые смогут наблюдать за ходом голосования на парламентских выборах, руководитель избиркома сослался на федеральное ведомство.

«Здесь правила игры определяет ЦИК России, поскольку выборы федеральные. Но тем не менее сейчас активно прорабатывается именно вопрос, связанный с увеличением количества наблюдателей. Основные игроки остаются те же самые. Во-первых, это политические партии и кандидаты. Во-вторых, избирательные комиссии. И самый главный видеонаблюдатель в эту кампанию будет штаб общественного наблюдения и общественные наблюдатели. Опять-таки было проанонсировано, что количество аккаунтов для штаба общественного наблюдения, для общественных наблюдателей ограничено не будет», — сказал Александр Цветков.

По его словам, это «самый лучший вариант» для «любого гражданского активиста», чтобы получить доступ к видеонаблюдению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на предстоящих сентябрьских выборах видеонаблюдение на избирательных участках будет идти круглосуточно все три дня голосования. Но наблюдать за выборами в онлайн-режиме смогут только наблюдатели, кандидаты и политические партии, в том числе в удалённом режиме.

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