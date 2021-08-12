Биробиджан, 12 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В ковидных госпиталях ЕАО проходят лечение 228 человек, с пневмонией переносят инфекцию — 268 (в том числе двое детей). Всего борются с вирусом в данный момент 1175 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в оперативном штабе региона.

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Всего за сутки в ЕАО заразились COVID-19 42 человека, погибли трое. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 237 жителей Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, областная больница Еврейской автономии получила новую партию вакцины от COVID-19. Количество материала для прививок ограничено.