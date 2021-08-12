Тегеран, 12 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. 11 августа командующий полицией иранской провинции Систан и Белуджистан объявил о конфискации более тонны наркотиков в ходе вооруженного столкновения между полицией и контрабандистами в округе Ираншахр. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Второй бригадный генералАхмад Тахериотметил, что полицейские силы Хаша и Ираншахра при технической поддержке полиции провинции по борьбе с наркотиками, а также разведывательных сил в юго-восточной провинции смогли идентифицировать крупную вооруженную группу наркоторговцев, которые пытались переправить партию наркотиков в страну.

Он подчеркнул наркоторговцы находились под наблюдением сил безопасности, при этом они вступили в вооруженное столкновение с силами безопасности на дороге между Ираншахром и Хашем.

По словам начальника полиции, во время столкновения между полицейскими силами и контрабандистами правоохранительными органами было изъято 1 005 тонны опиума.

Он также отметил, что один из контрабандистов был арестован, а остальные сбежали в высокогорье района, оставив свои транспортные средства. Тахери подчеркнул, что в связи с этим также были изъяты два транспортных средства.