Тегеран, 12 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Политические препятствия для членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) устранены, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики 11 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Час назад в беседе с моим другом и коллегой секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым мы обсудили ситуацию в Афганистане, Сирии и Персидском заливе», — написал Али Шамхани в своем аккаунте в Twitter.

«К счастью, политические препятствия для членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества были устранены, и членство страны вступит в силу по достижении технических формальностей», — отметил он далее.

Китай, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан создали Шанхайскую пятерку в 1996 году, целью которой было противодействие новым угрозам безопасности. Группа переформировалась в ШОС, когда Узбекистан присоединился к ней в 2001 году.

В 2005 году Иран, Индия и Пакистан стали членами — наблюдателями организации. Индия и Пакистан были приняты в качестве постоянных членов, в то время как просьба Ирана не была удовлетворена из-за несогласия некоторых государств-членов.