Тегеран, , 07:56 — REGNUM 11 августа Незамеддин Мусави, пресс-секретарь председательствующего совета меджлиса (парламента Ирана), подробно рассказал о процедурах проверки квалификации отбираемых членов кабинета министров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мусави отметил, что список предложенных министров был официально получен президентом Раиси в 13:36 по местному времени в письме спикеру меджлиса Мохаммеду Бакеру Калибафу.

Он подчеркнул, что парламент объявит о получении списка 14 августа. Мусави также сообщил, что комиссии меджлиса рассмотрят планы предложенных министров в течение одной недели.

Депутат отметил, что президент может заменить предложенного министра другим, когда парламент объявит о получении списка предложенных министров.

«Меджлис запустил веб-сайт, на котором предлагаемые министры могут загружать свои резюме, планы и записи об образовании для дальнейшего рассмотрения законодателями», — заявил Мусави.

По его словам, результаты экзаменов в комиссиях будут затем зачитаны на открытом заседании парламента, где выступят предложенные министры, депутаты, выступившие против, и те, кто выступает за предложенных министров, а также президент страны.