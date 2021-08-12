Тегеран, 12 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. 11 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 95 647, причем 536 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 536 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 95 647», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 42 541 новый случай заражения COVID-19, при этом 4865 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 618 224 пациента из общего числа 4 281 217 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

6 932 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 13 893 310 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.