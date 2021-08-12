Тегеран, , 08:29 — REGNUM 11 августа президент Ирана Ибрахим Раисипризвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифапринять необходимые меры для ускорения импорта вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, президент назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 самой актуальной и насущной проблемой страны. «Если все возможности и потенциал страны не будут использованы для обуздания пандемии смертельного вируса, в дальнейшем будет довольно трудно избавить страну от нынешней неблагоприятной ситуации», — заявил Раиси.

Выразив уважение к предыдущим мерам по сдерживанию инфекционного заболевания, иранский президент отметил, что для борьбы с вирусом необходимы более эффективные методы.

Он также призвал Иранское общество Красного Полумесяца сделать все возможное для увеличения зарубежных закупок и ускорения вакцинации иранского населения.