Президент Ирана призвал главу МИД ускорить импорт вакцины против COVID-19
Тегеран, 12 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. 11 августа президент Ирана Ибрахим Раисипризвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифапринять необходимые меры для ускорения импорта вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Выступая на заседании кабинета министров, президент назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 самой актуальной и насущной проблемой страны. «Если все возможности и потенциал страны не будут использованы для обуздания пандемии смертельного вируса, в дальнейшем будет довольно трудно избавить страну от нынешней неблагоприятной ситуации», — заявил Раиси.
Выразив уважение к предыдущим мерам по сдерживанию инфекционного заболевания, иранский президент отметил, что для борьбы с вирусом необходимы более эффективные методы.
Он также призвал Иранское общество Красного Полумесяца сделать все возможное для увеличения зарубежных закупок и ускорения вакцинации иранского населения.