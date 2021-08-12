Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. На Камчатке спасатели и водолазы прилетели к месту крушения вертолёта Ми-8, который 12 августа рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Вертолёт Ми-8

Читайте также: При крушении Ми-8 на Камчатке выжил журналист Николай Корженевский

Участники поисково спасательной операции обеспечены всем необходимым оборудованием. Им предстоит найти ещё семь пассажиров и одного члена экипажа.

Всего в операции задействованы 60 человек и 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту рухнувшего в озеро на Камчатке вертолёта Ми-8 находились 13 пассажиров — туристы из Москвы и Санкт Петербурга, и три члена экипажа. Выжившими спасены восемь человек, среди которых телеведущий Николай Корженевский. Все они доставлены в Петропавловск-Камчатский.