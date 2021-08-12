Хабаровск, 12 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Установившаяся после недавних дождей жаркая погода в регионах Дальнего Востока продлиться до 16 августа.

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«Жара ожидается на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае, Якутии и на Колыме прогнозируются 29−32 градусов тепла. Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», — сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа к столице России приблизится холодный фронт, в результате чего пойдут дожди и лето начнет"сдавать свои позиции по всем фронтам». Об этом 11 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»Евгений Тишковец.