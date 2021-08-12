Гибель добровольца на лесном пожаре в Якутии будет расследована
Якутск, 12 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Жителей Якутии беспокоит вопрос безопасности людей, задействованных на тушении лесных пожаров. Глава республики Айсен Николаев заверил, что для добровольцев, участвующих в тушении лесов региона, спасатели и сотрудники лесопожарных служб будут проводить инструктаж, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM.
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Гибель жителя Армении глава Якутии прокомментировал на брифинге, посвящённом горящим лесам республики. Запись видео выложена в Instagram Айсена Николаева.
Он подчеркнул, что безопасность людей на пожаре — это главное условие при работах по тушению. Глава республики также подчеркнул, что за гибель человека ответственны и руководители тушения пожара, и главы непосредственно тех ведомств, которые проводят работы по тушению пожаров.
Информацию о том, что расследование уже началось, подтвердили в следственном управлении СК РФ по республике.
Как сообщало ИА REGNUM, в борьбе с огнём возле села Мугудай в Чурапчинском районе Якутии погиб мужчина. Он сгорел вместе с трактором, на котором работал. Задействованного в борьбе с огнём добровольца настиг верховой пожар.