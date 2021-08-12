Тегеран, , 08:29 — REGNUM 11 августа президент Ирана Ибрахим Раиси назначил бывшего министра торговли Масуда Мирказеми главой Организации по планированию и бюджету Ирана (PBO). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мирказеми, который ранее занимал пост министра нефти и торговли в администрации бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, отныне будет исполнять обязанности вице-президента и главы PBO.

Мирказеми родился в 1960 году, имеет степень доктора философии в области промышленного машиностроения, а также занимал высокие официальные посты главы АТЭС (2011), представителя Тегерана в парламенте и ряд других должностей.

У PBO множество целей и обязанностей, включая оценку ресурсов страны, подготовку ее среднесрочных и долгосрочных планов и политики развития, подготовку годовых бюджетов, а также мониторинг и оценку работы, проделанной в соответствии с реализованными планами.