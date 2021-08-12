Тегеран, 12 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Пограничный терминал Милак между Ираном и Афганистаном в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан вновь открыт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 августа.

Представитель таможенной службы ИранаРухолла Латифи объявил, что пограничный пункт Милак был закрыт 6 августа 2021 года из-за отсутствия безопасности в Афганистане.

«С открытием пограничного перехода Милак три официальных терминала Ирана с Афганистаном (Милак, Махируд в провинции Южный Хорасан и Догарун в провинции Хорасанэ Разави) теперь открыты, и процесс экспорта иранских товаров торговцами и транспортными компаниями продолжается», — отметил он.

Пограничный терминал Милак был впервые открыт в начале Июля. Свыше 70 иранских дальнобойщиков вернулись в страну, однако афганские водители грузовиков вновь закрыли контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Нимруз и иранской провинции Систан-Белуджистан всего через пару дней после его открытия.